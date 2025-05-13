“Las victorias en el Barris Nord han sido la clave”

El jugador del Hiopos Lleida Oriol Paulí valoró como “un éxito muy grande, para nosotros y para el club” la permanencia en la ACB, que se selló el domingo, pese a la derrota en la pista del Barça, gracias a que perdió el Coruña, lo que hace que las 11 victorias de los leridanos sean inalcanzables para el equipo gallego, mientras que aunque las iguale el Granada, el average es favorable a los de Gerard Encuentra. “Estamos muy contentos de haber conseguido el objetivo y de haberlo hecho cuatro partidos antes de acabar la competición”. Paulí considera que la clave para lograrlo ha estado en el apoyo de la afición. “La clave han sido las 8 victorias que hemos conseguido en csa. Para nosotros el Barris Nord ha sido muy importante, nos ha dado muchos triunfos, aunque también lo han sido los que logramos en Manresa o Granada”, explicó. “Seguir un año más en la ACB significa que el club está haciendo bien las cosas y además hay mucho margen de mejora”, añadió ayer.

Reconoció que el partido del domingo en su antigua casa, el Palau Blaugrana, “fue muy especial. Lo hablamos con Rafa y Pierre, que también jugaron con el Barça y fue extraño. Pero después del partido piel de gallina. Nuestra afición fue increíble, invadieron el Palau. El partido no fue como queríamos, porque perdimos de muchos puntos (98-72), pero ahora quedan cuatro en los que lo daremos todo para intentar acabar de la mejor manera”.

Para Oriol Paulí la afición leridana juega un papel fundamental. “Lo volvieron a demostrar el domingo, después de perder se quedaron para celebrar que seguimos en la ACB. Ahora quedan partidos para disfrutar, pero también para crecer y competir, que es la identidad de nuestro equipo, competir en todos los partidos. El domingo no lo hicimos y nos marchamos enfadados con nosotros mismos”, añadió.

Sobre los cuatro partidos que faltan para acabar la Liga (ver desglose), dijo que “son partidos parecidos al del domingo, de gran nivel, ante equipos muy duros y que, si no estamos preparados, te pasan por encima”.

Mañana partido en Gran Canaria y dos en casa antes de ir a Girona

Sin prácticamente descanso tras el partido del domingo en la pista del Barça, el Hiopos Lleida viaja hoy a Gran Canaria para disputar mañana el encuentro que tiene pendiente de la jornada 27, aplazado en su día por los compromisos internacionales del equipo canario.

Faltarán después tres compromisos para finalizar la fase regular de la Liga, los dos primeros en el Barris Nord. El primero será este domingo ante el Tenerife (17.00), mientras que el domingo 25, será el Unicaja el que visitará el Barris (12.00). El último partido será el día 30 en Girona.El Hiopos Lleida llega a esta recta final con 11 victorias, ocho logradas en casa: (Manresa, Andorra, Bilbao, Granada, Gran Canaria, Zaragoza, Breogán y Murcia) y tres fuera (Breogán, Granada y Manresa).