Cuatro palistas leridanos en el Europeo de Francia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los palistas Miquel Travé, Laia Sorribes, Núria Vilarrubla y Marc Vicente conforman la representación leridana en la selección española de eslalon que competirá desde mañana hasta el domingo en el Europeo de Vaires-sur-Marne (Francia), el escenario olímpico en los Juegos de París 2024. El leridano Guillermo Díez-Canedo, director técnico, se mostró optimista ante este inicio de temporada. “Los principales referentes del equipo han mejorado su ranking mundial tras un buen invierno competitivo”, y estableció objetivos ambiciosos para la cita europea: “Estar en todas las finales y luchar por las medallas”. El responsable técnico también destacó la incorporación de jóvenes valores como el urgelense Marc Vicente.

Miquel Travé (Cadí CK) competirá en doble modalidad –K1 y C1 masculino–, mientras que Laia Sorribes (CN Mig Segre) disputará el K1 femenino y el kayak cross. Por su parte, Núria Vilarrubla (Cadí CK) participará en C1 femenino y Marc Vicente (Cadí CK) en C1 masculino, completando un potente contingente leridano.

La competición comenzará mañana con las pruebas de patrullas y seguirá el viernes con las clasificatorias. El sábado se disputarán las semifinales y finales de kayak y canoa, mientras que el domingo se cerrará el evento con las pruebas de kayak cross y la ceremonia de clausura.