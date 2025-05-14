Oferta del Hiopos Lleida a Gerard Encuentra

Con la permanencia en la Liga ACB asegurada, el Hiopos Lleida ya ha empezado a preparar la próxima temporada y el primer paso ha sido asegurar la continuidad del entrenador que ha encadenado este nuevo éxito, después de que la pasada campaña firmara un ascenso histórico. El club ha hecho una propuesta a Gerard Encuentra para ampliar su contrato, que finaliza en 2026, una temporada más. Por lo que respecta al equipo, con los deberes hechos, hoy pone al día su calendario con la disputa del partido que tiene pendiente en la pista del Gran Canaria (21.00/Lleida en Joc).

Gerard Encuentra tiene firmada una temporada más con el Hiopos Lleida, aunque también dispone de una cláusula de salida para este verano en caso de que la quiera ejecutar. El club le ha hecho llegar ya una propuesta para ampliar su vinculación con la entidad leridana una temporada más.

Después de sellar la permanencia el pasado fin de semana pese a perder con el Barça, gracias a la derrota del Coruña, Encuentra dijo en la sala de prensa del Barris Nord que “estamos contentos por haber conseguido el objetivo principal y ahora quedan cuatro partidos para acabar con buen sabor de boca”.

Señaló que “quién de nosotros no hubiera firmado estar salvados a falta de cuatro jornadas. Es un éxito al que tenemos que dar mucho valor. Somos autocríticos y queremos mejorar, pero lo que hemos conseguido es muy importante”, añadió. “Este año todos hemos sufrido mucho, el objetivo era no quedar entre los dos últimos y siempre hemos estado en la zona de abajo. Ahora, en estos cuatro partidos, el objetivo es quedar lo más arriba posible, trabajar para conseguir más victorias y conseguir una mejor clasificación”.

Admitió que el partido de hoy “lo afrontamos con un punto más de tranquilidad” y tiene claro que “no nos queremos dejar ir ni dar sensación de abandono. Vamos a ser profesionales porque hay muchos equipos que se juegan cosas. Afrontaremos cada partido con la mejor mentalidad y la máxima ambición”.

Destacó también la importancia que ha tenido la afición y las ocho victorias logradas en el Barris Nord. “Tenemos que devolver a la afición todo el esfuerzo que ha hecho durante toda la temporada. Los dos partidos que faltan en casa los tenemos que afrontar con muy buena mentalidad y vamos a darlo todo ante dos rivales que, ahora mismo son segundo y cuarto en la clasificación”. También destacó el esfuerzo del equipo que “cuando hemos estado en dinámicas complicadas siempre han priorizado el grupo”.