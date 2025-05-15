El Barça, a sellar la Liga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça será campeón de una Liga que amarró el domingo al imponerse 4-3 al Madrid en el clásico si gana esta noche al Espanyol en el RCDE Stadium (21.30). Pudo ganar el título ayer sin jugar si el Madrid no hubiera ganado al Mallorca. De hecho, fue campeón durante casi 80 minutos, ya que el equipo balear se adelantó en el minuto 12. También lo era con el empate de Mbappé, pero el canterano Jacobo, en el añadido, marcó el gol del triunfo blanco, que obliga al Barça a ganar hoy a un Espanyol que roza la permanencia. Quien se salvó ayer fue el Girona, gracias a la victoria del Villarreal sobre el Leganés (3-0), mientras que la victoria del Alavés sobre el Valencia (1-0), condena al descenso a la UD Las Palmas.

Para el partido de hoy Hansi Flick no podrá contar con Ferran Torres, que fue operado ayer de urgencia por un cuadro de apendicitis, operación de la que se recuperaba satisfactoriamente según informó el club.

El técnico alemán, cuestionado por si el equipo, en caso de victoria, celebrará el título en el césped, como en la Liga de Xavi, en 2023, lo que provocó una invasión de campo y una situación de riesgo para los jugadores azulgranas, dijo que “no creo que sea buena idea pensar en ello antes del partido, hay que luchar por la victoria. Sé lo que pasó, lo vi en televisión. Las cosas hay que hacerlas con respeto y es lo único que puedo decir de momento. Primero tenemos que luchar por los 3 puntos y luego haremos lo que corresponda”, explicó.

“Es un derbi y el Espanyol ha hecho muy buen trabajo en la segunda parte de la temporada. Tienen jugadores nuevos, clave, han mejorado mucho y tienen un estilo claro de juego. Para nosotros es muy importante estar centrados y tener claro desde el principio que queremos ganar los tres puntos”, avisó.

Por su parte, Manolo González, técnico del Espanyol, dijo que conseguir la permanencia ganando al eterno rival en casa “sería una alegría enorme, el mejor premio”. “Somos muy conscientes de que es un encuentro complicado. Con nuestras carencias nos dejamos la vida por el Espanyol y su escudo y es lo que haremos”, concluyó.