El Escanyabocs llega este fin de semana a su mayoría de edad

La Seu d’Urgell acoge este fin de semana el ya tradicional Escanyabocs, que acumula dieciocho ediciones ininterrumpidas desde 2008. Este año se ofrecen siete pruebas, concretamente una carrera de montaña, el raid de aventura Memorial Emma Roca, una prueba de orientación, una pedalada de BTT, una marcha nórdica, el Open de escalada, el MiniEscanyabocs y el Escanyabocs de Ferro, todo ello con el Parc Olímpic del Segre nuevamente como centro neurálgico.