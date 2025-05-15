Gerard Encuentra será el entrenador del Hiopos Lleida, como mínimo, hasta 2027, después de que club y técnico hayan llegado ya a un acuerdo para ampliar una temporada más la vinculación que tenían y que expiraba en junio del año que viene.

El Força Lleida se asegura así la continuidad del principal artífice del éxito del club en los últimos años. Desde su llegada en 2021 para hacerse cargo de una plantilla que en ese momento había bajado a la LEB Plata, cuyo descenso pudo evitar el club en los despachos, el equipo burdeos se instaló en el play off en las tres temporadas seguidas en la LEB Oro, jugando la Final Four en 2022 y 2024, año este último en el que logró el histórico ascenso a la ACB. En su primera experiencia en la mejor Liga de Europa, Encuentra ha conseguido la permanencia a falta de cuatro jornadas y con un equipo en ocasiones de circunstancias y con muchos cambios a lo largo de la temporada.

Atado Encuentra, cuyo acuerdo se podría hacer oficial en las próximas horas, el Hiopos Lleida intensificará ahora las negociaciones que tiene abiertas con varios jugadores, entre ellos Oriol Paulí, Rafa Villar, Pierre Oriola y James Batemon, como ya avanzó SEGRE la semana pasada. Los dos primeros tienen contrato en vigor, pero con una cláusula de salida en caso de recibir alguna oferta superior, mientras que con el pívot de Tàrrega los contactos están avanzados. Más complicada será la renovación de Batemon, que tendrá muchas ofertas. También se quiere renovar a Corey Walden y prorrogar la cesión de Luka Bozic por parte del Valencia.