La Paeria amplía su red de pabellones con el del Sícoris

El pabellón Martín Cano, del Sícoris Club, se integrará a partir de la próxima temporada a la red de equipamientos deportivos municipales. Así lo anunciaron ayer en este mismo escenario el alcalde, Fèlix Larrosa y el presidente del Sícoris Club, Eduard Abella. El acuerdo entre las dos partes para la cesión del pabellón permite optimizar los recursos en instalaciones con que cuenta el ayuntamiento y permitirá ampliar las horas de entrenamiento y competición para diferentes clubes y entidades de la ciudad.

Larrosa destacó que “la ciudad crece con las alianzas y estoy orgulloso de que dos instituciones como la Paeria y el Sícoris tiren adelante este acuerdo”. El convenio, que deberá aprobarse en el próximo pleno municipal, estará vigente desde la próxima temporada hasta 2028, siendo el mismo prorrogable. La Paeria, en virtud del citado acuerdo, otorgará al Sícoris Club una subvención anual de 45.000 euros, mientras que, por su parte, el club deberá cambiar el parquet y reparar el techo de la instalación, lo que le supondrá una inversión de 350.000 euros, según detalló Eduard Abella.

El club continuará usando el recinto para sus diferentes secciones deportivas y cederá la instalación entre 40 y 60 horas semanales a la Paeria. El concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, señaló que se abrirá ahora un proceso de admisión de solicitudes para el reparto de las horas disponibles, aunque sí que avanzó que uno de los clubes que recalará en el Martín Cano será el Futsal Lleida. El acuerdo permitirá un ahorro económico al ayuntamiento, así como una mejora en la gestión de los diferentes equipamientos deportivos de la ciudad, que se verán descongestionados. Al mnismo tiempo reportará un importante ingreso económico al Sícoris Club.

Larrosa agradeció la “generosidad” del Sícoris Club, así como el apoyo de Junts, que estuvo representado en el acto por el concejal David Melé. Eduard Abella, por su parte, señaló que “el Sícoris siempre ha estado abierto a la ciudad” y celebró poder ayudar a la Paeria: “Necesitan instalaciones y, de esta manera, en lugar de tener que construir una nueva podrán utilizar esta”, concluyó.