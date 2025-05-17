Celebración masiva

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo masculino de fútbol del FC Barcelona se dieron ayer un baño de masas para celebrar la Liga conquistada el jueves con su triunfo por 0-2 en el campo del Espanyol, que supone el título número 28, la segunda Liga en tres temporadas y el tercer título del primer curso de Hansi Flick. 670.000 aficionados, según la Guardia Urbana, acompañaron a los campeones, en una larga rúa que comenzó a las 18.00 y finalizó cerca de las 22.00. La masiva rúa comenzó en el Spotify Camp Nou y finalizó en el Arc del Triomf.

Los aficionados se agolparon en las inmediaciones del estadio azulgrana, todavía en obras, y obligaron a la rúa a hacer una vuelta extra que, sumado a un pequeño retraso inicial, hizo que la comitiva arrancara más lento de lo esperado.

Además del fuerte despliegue de seguridad, entre empleados del club y agentes de Mossos d’Esquadra y Guàrdia Urbana, en la rúa estuvieron medios de comunicación y empleados del club acompañado al ‘staff’ liderado por el entrenador, Hansi Flick, y todos sus jugadores. Solo faltó Ferran Torres, que sigue recuperándose de una operación de apendicitis que le hizo ser baja ante el Espanyol. Pero sus compañeros no se olvidaron de él y pusieron, junto a los trofeos, un tiburón de peluche, en referencia al apodo que tiene el jugador valenciano.

Con una furgoneta con música abriendo la comitiva, en la rúa había también un autobús de uno de los patrocinadores del club, la cervecera Estrella Damm –con VIPS y allegados–, un ‘Catmóvil’ –un vehículo con la mascota del 125 aniversario ‘Cat’ en ella– y el bus descapotado de los campeones de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, en el primer triplete nacional de la historia del club.

A medida que la delegación avanzaba hacia el centro de la ciudad, sobre todo llegando al final de la calle Balmes y a la Plaça de Catalunya, el gentío era espectacular y acompañó a los jugadores con cánticos, bengalas y confeti. Con momentos icónicos, como ver a Lamine Yamal liderar los cánticos o ver al portero Wojciech Szczesny sonreír al escuchar su cántico ‘Szczesny, fumador’.

Y los jugadores se mostraron encantados con la masiva presencia de aficionados que se echaron a las calles. “Hace buen tiempo, la gente está con muchas ganas de vernos y estoy muy feliz por la gente y que lo podamos celebrar”, celebró uno de los capitanes, Marc-André ter Stegen a Barça One.

“Que disfruten esta Liga, nunca te cansas de ganar títulos y es el objetivo de todos ganar el máximo de títulos en nuestras carreras. Hemos creado esto durante el año, por cómo hemos jugado. Hay una conexión espectacular entre la afición y el club”, añadió el guardameta alemámn que podría volver a jugar en los dos partidos que faltan hasta cerrar la Liga.

Por su parte, Fermín, también en los micrófonos de los medios del club, con acceso al bus de los campeones, aseguró que era una fiesta “increíble”. “Estoy muy contento de estar en el Barça y poder ganar títulos. Todos los del equipo somos culers y la gente está con nosotros. Esto es para ellos”, aseguró.

“Es increíble, estamos viviendo un sueño. Ganar una Liga con el Barça no se puede describir en palabras”, describió el lateral zurdo Gerard Martín, uno de los protagonistas de este cierre de temporada por la lesión de Alejandro Balde.

El jueves tocó celebración hasta altas horas de la madrugada, ayer la rúa y mañana partido. Que más da. El Barça es campeón de Liga.