El Estado deberá indemnizar a Rosell

La Audiencia Nacional ha acordado que el Estado indemnice al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, por un presunto blanqueo de comisiones ilegales del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, acusación de la que fue absuelto.

Rosell estuvo en prisión preventiva por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –ahora en el Tribunal Supremo– por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en relación a esas presuntas comisiones por partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, procedimiento judicial del que finalmente resultó absuelto.

El expresidente del Barça había solicitado una indemnización del Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios causados, tanto morales como económicos, derivados de la obligación de abandonar sus negocios durante ese tiempo, los gastos de su defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares a la cárcel para visitarlo.

En su sentencia, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente la reclamación de Rosell contra la negativa del Ministerio de Justicia a indemnizarle, que se solicitó al amparo del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia). La Abogacía del Estado, por su parte, se había opuesto a la demanda. La Sala cuantifica la indemnización en 50.000 euros por el daño moral; 120.000 euros por lucro cesante por la rescisión de un contrato con la auditora Ernst&Young y otros 62.500 por los gastos de desplazamientos de familiares para visitarle en el centro penitenciario, lo que hace un total de 232.500 euros.

Curiosamente, la Confederación Brasileña de Fútbol nunca acusó a Rosell de haberle causado ningún perjuicio.