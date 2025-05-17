La Cursa de la Cirera espera en Corbins a 450 atletas

La Cursa de la Cirera, Memorial Jaume Florensa, se presentó ayer en la Diputación de Lleida. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Con récord de inscripciones Corbins acogerá el próximo 1 de junio la 12 Cursa de la Cirera - 12 Memorial Jaume Florensa, que propone dos distanciasm 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles. La prueba la presentó ayer en la Diputación el diputado y alcalde de Corbins, Jordi Verdú, acompañado por el concejal de Deportes de Corbins, Jordi Camats; el representante territorial de Deportes, Xavier Serratosa; el tesorero de la Associació Contra el Càncer de Lleida, Paco Urbiola; y el secretario técnico del Consell Esportiu del Segrià, Ramon González. La prueba espera a 450 participantes adultos y 130 en las carreras infantiles y cuenta con 120 voluntarios.

Uno de los atractivos de la carrera, según destacaron los organizadores, es que el recorrido discurre entre árboles frutales, especialmente cerezos. La carrera recuerda a Jaume Florensa, un atleta vecino de Corbins que destacó en los años cincuenta.

La Cursa de la Cirera tiene también una vertiente solidaria y 1 euro de cada inscripción se destinará a la Associació Contra el Càncer de Lleida (AEEC), que instalará una carpa en la meta.