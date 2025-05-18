El Barça quiere celebrar el título superando al Villarreal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

En el último partido de Liga como local, que podría ser el último en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00/ DAZN / Movistar La Liga), el Barcelona quiere regalar otra victoria a su público para celebrar el título frente al Villarreal, quinto clasificado, que persigue la victoria para certificar su plaza de Liga de Campeones.

Tras proclamarse campeón el jueves en el campo del Espanyol, el técnico azulgrana, Hansi Flick, aseguró que “habrá cambios” en el partido, aunque recalcó que “quien puede salir de fiesta, también puede trabajar”. “Ayer fue un día de celebración, un día de descanso; ayer por la tarde muchos jugadores salieron y se lo pasaron bien de fiesta, pero eso no es una excusa. Quiero acabar esta temporada tal y como la empezamos”, declaró en rueda de prensa el técnico alemán, que también reconoció que valoraba sacar un once integrado ípor futbolistas formados en La Masia.

“Es algo que hemos comentado internamente, pero todavía no lo hemos decidido. No hemos tomado una decisión al respecto. Puede ser una opción, pero tenemos que esperar a mañana, a ver cómo está el equipo, y decidiremos entonces”, manifestó.

Por otra parte, el preparador alemán confesó que se quedó “sobrecogido” con el recibimiento de la gente durante la rúa de celebración del título liguero de este viernes. “Ha sido increíble. Cuando ves las caras de la gente, la pasión que sienten por este club maravilloso y cómo celebran este logro, es fantástico. Si lo pudiésemos celebrar año tras año sería increíble, por eso vamos a trabajar muy duro en las siguientes temporadas”, indicó.

“Sé que no es fácil, pero cuando uno trabaja duro, cuando se centra... Quizás lo podamos repetir el año que viene. Ha sido increíble ver tantísima gente en las calles y ver cómo celebran el título del equipo. Es un título de todos”, dijo.