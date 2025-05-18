El camino del Atlètic Lleida al ascenso arranca en Badalona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El camino del Atlètic Lleida hacia el ascenso a la Segunda RFEF arranca hoy (12.30/Lleida TV) en Badalona, donde empieza la primera de las tres eliminatorias de play off que debe superar para subir de categoría, en lo que sería su segundo ascenso consecutivo.

Tras un final de temporada muy sólido, en el que ha encadenado cuatro victorias, el conjunto leridano acabó la temporada regular en segunda posición, lo que le asegura disputar las dos primeras rondas de promoción –en la que se enfrentan los rivales del grupo V– con la vuelta en casa y con la ventaja de que, en caso de empate al final de una posible prórroga, superaría la eliminatoria por su mejor clasificación en Liga.

Su rival en el primer cruce será el Badalona, otro de los equipos llamados a ascender en el arranque de la temporada pero que no pudo asegurar su puesto en la promoción de ascenso hasta la última jornada. Tras un muy mal arranque de temporada y la llegada de Jordi López al banquillo, el equipo escapulado pudo subir hasta la quinta plaza después de una gran racha para terminar la temporada, en la que acumuló ocho partidos invicto, con seis victorias y dos empates–, además de encajar tan solo dos derrotas en la segunda vuelta, las mismas que el Atlètic Lleida.

El técnico del conjunto leridano, Gabri García, remarcó la buena racha de ambos equipos antes de arrancar la eliminatoria: “Somos, probablemente, los dos mejores equipos de la segunda vuelta. Ellos son un equipo histórico que quiere recuperar la categoriá, mientras que nosotros somos un equipo más joven, con mucha ambición. Será una eliminatoria abierta, igualada y que se decidirá por detalles”, declaró en entrenador en la rueda de prensa previa.

El técnico de Sallent también incidió en que “llegamos bien físicamente, a pesar de tener una plantilla corta. Estamos mentalmente fuertes y este factor puede ser decisivo. La sensación de confianza ha estado presente durante todo el año”.

Los dos enfrentamientos de la fase regular terminaron en empate (0-0 en la primera vuelta en Badalona y 1-1 en el Ramon Farrús en marzo). El vencedor del cruce se medirá a quien pase en el Girona B - Peralada.