La Milla Urbana Escolar reúne a unos 700 atletas

El momento de la salida de una de las pruebas. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Milla Urbana Escolar “XXVII Memorial Jeroni Saura”celebró ayer su 25 edición en la pista de atletismo del Camp Escolar de Lleida. El evento reunió a un total de 700 estudiantes de Primaria de 15 centros educativos de la ciudad, quienes participaron en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín a lo largo de 12 carreras disputadas durante toda la mañana.

Con motivo de su 25 aniversario, la competición estrenó una nueva imagen corporativa y obsequió a todos los participantes con una camiseta conmemorativa. Además, se instaló una pantalla gigante para que las familias pudieran seguir más de cerca el desarrollo de las pruebas, que también fueron retransmitidas en directo por Lleida TV.

Los colegios L’Espiga, Episcopal y Pràctiques II destacaron como los centros educativos con mayor número de alumnos galardonados. La participación se completó con estudiantes de los centros Carme, Sagrada Família, Lestonnac, Santa Anna, FEDAC Lleida, Ciutat Jardí, La Mitjana, Pràctiques I, Sant Josep de Calasanz, Joan XXIII, Pardinyes y Joan Maragall.