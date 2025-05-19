Ascenso a Oro como campeonas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ zaragoza ❘ El Lleida Handbol se convirtió ayer en equipo de División de Honor Oro después de superar al Errotabarri vasco en la tercera jornada de la fase de ascenso (23-25) y además fue con el título de campeón de la categoría, después de la inesperada derrota del anfitrión Zaragoza contra el OAR Sabadell (30-32) en el último encuentro.

El conjunto de Iban Raigal no comenzó nada bien el duelo que decidió el ascenso. Lo hizo con demasiadas dudas, que aprovechó el Errotabarri para ponerse tres goles arriba (6-3). El técnico leridano cambió la defensa y el Lleida consiguió meterse otra vez en el encuentro, poniéndose incluso por delante (8-9). Pero el empuje de las vascas era notable y las árbitras dejaron que defendieran de forma muy intensa. El conjunto de Ermua volvió a situarse por delante (10-9) y ya no dejó el dominio hasta alcanzar el tiempo de descanso (14-13). El Lleida Handbol no estaba nada cómodo y sus jugadoras más determinantes no encontraban la manera de hacer más daño a la intensa defensa de las vascas.

En el arranque de la segunda mitad cambió el guion, ya que el Lleida subió su intensidad en defensa y consiguió correr más. El conjunto de Raigal se puso dos goles arriba (14-16), momento en el que el técnico de las vascas tuvo que pedir tiempo muerto. El Lleida tuvo que trabajar duro para mantener la ventaja, ante un Errotaberri que se puso a tiro (17-18). Sin embargo, la actuación de Peris en la portería fue clave para que el Lleida se pusiera con tres goles de ventaja (17-20). Este fue el margen con el que fueron jugando las leridanas, viendo cómo iba pasando el tiempo. Con el 21-24 desde los 7 metros, el partido parecía sentenciado, pero dos goles de las vascas pusieron emoción. Peris detuvo la oportunidad que tuvieron las de Ermua de empatar y Soto sentenció a falta de 27 segundos del final con un golazo. El Lleida Handbol celebró por todo lo alto un merecido ascenso y un título inesperado.

Raigal: “Es un cuento de hadas, ponerles un 10 se queda corto”

“Estamos todos muy cansados, pero ha valido la pena. Esto es un cuento de hadas. Es el final feliz que todo el mundo de este club hubiera soñado. Aunque todo no nos ha salido de cara, hemos trabajado para conseguir nuestro objetivo”, señaló Iban Raigal, técnico del Lleida Handbol. “Creo que sería injusto dar una valoración a esta temporada, porque el 10 se queda corto. No creo que ningún equipo de los que ha competido con nosotros hubiera apostado por el Lleida. Pero nosotros sí lo teníamos muy claro. Sabíamos que era nuestro objetivo y que trabajaríamos para conseguirlo”, añadió. Raigal manifestó que “hemos hecho un final de temporada épico”. El entrenador del Lleida Handbol dijo que ahora tendrán unos días para descansar y pensar en lo que ha conseguido el club. “Pero enseguida nos pondremos a trabajar en la próxima temporada”, manifestó Raigal tras el ascenso.