Cumplen sin premio

Un jugador del Artesa de Segre despeja el balón ante la presencia de un jugador rival. - JOAN BOVÉ

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ artesa de segre ❘ El Artesa de Segre hizo su trabajo ganando al Singuerlín (3-1), en el último partido de la temporada, aunque no fue suficiente para evitar el descenso de los de la Noguera. Además de la victoria de los de Nil Baró también era necesaria la derrota del Parc, pero la victoria (0-4) de los barceloneses ante el Gimnàstic Manresa dio al traste con las esperanzas del Artesa, que acompañará al Juneda, a la Guineueta y al Vallbona a Segunda Catalana. El partido empezó bien para los locales, que se adelantaron en el minuto 6 con un buen gol de Cissé. El Artesa controlaba el encuentro ante un rival que no se jugaba nada, pero que cumplió y buscó el gol durante todo el primer tiempo, pero la intensidad de los locales fue suficiente para evitarlo.

Tras el descanso, el Singuerlín encontró el gol del empate en un desajuste defensivo del Artesa (1-1). El partido entró en un período de poca efectividad, hasta los diez últimos minutos, en los que el Artesa quiso despedirse de su afición con una victoria. Roqué, en el minuto 80, remató a la red el 2-1, y en una de las últimas acciones del partido con el tiempo ya cumplido, Ballo marcó el 3-1 con el que finalizó el partido.

Tras el encuentro, Nil Baró, entrenador del Artesa, se mostró satisfecho del encuentro realizado y lamentó la pérdida de algunos puntos en los últimos partidos, que hubieran podido evitar el descenso, pero prometió trabajo de un equipo joven que “seguro que volverá a esta categoría”.

A su vez, el presidente del club, Carles Serra, dijo: “Hemos competido mejor con los equipos de la parte alta de la tabla que con nuestros rivales directos, pero lucharemos por volver a Primera”.

Artesa de Segre y Juneda descienden a Segunda

El Martinenc, campeón del grupo, asciende a la Lliga Elit. El segundo, el Júpiter y la Pirinaica, como mejor tercero, jugarán el play off; y el Artesa de Segre y el Juneda, que rozaron la salvación en la última jornada, descienden junto al Vallbona y la Guineueta.