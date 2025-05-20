El posible ascenso del Atlètic Lleida pasa por Canarias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida conoció ayer de qué grupo saldría su rival en la última eliminatoria de play off de ascenso a Segunda RFEF, en caso de que el conjunto leridano supere los dos cruces con rivales de su mismo grupo, el catalán. Según el sorteo celebrado ayer en la sede de la RFEF de Las Rozas –en el que también se sorteó la segunda y definitiva ronda de ascenso a Primera RFEF–, el equipo ganador del play off del grupo V, el del Atlètic Lleida, disputará la eliminatoria final ante un rival del grupo 12, el canario, con el añadido de que la vuelta se jugará en Canarias.

El conjunto leridano empató la ida de la primera eliminatoria ante el Badalona (2-2), que se resolverá este sábado en el Ramon Farrús, con ventaja para el equipo leridano, porque al haber quedado segundo en la Liga pasará de ronda si se mantiene el empate al final de la prórroga. El vencedor del Atlètic Lleida-Badalona jugará la final autonómica ante Girona B o Peralada, que protagonizan la otra eliminatoria, con ventaja de 0-1 para el filial gerundense.

El vencedor entre estos cuatro equipos se jugará el ascenso ante uno de estos cuatro equipos: el Tamaraceite o el San Fernando, ambos de Gran Canaria, el Ibarra tinerfeño o el Mensajero de La Palma. Mensajero y San Fernando empataron en la ida de su cruce (1-1) y el Ibarra superó por la mínima al Tamaraceite (1-0).