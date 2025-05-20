LaLiga solapa horarios con la final femenina de Champions

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La próxima final de la Women’s Champions League, que enfrentará al FC Barcelona y al Arsenal en Lisboa el sábado a las 18.00 horas, supone uno de los mayores hitos del fútbol femenino español. Sin embargo, esta celebración del deporte femenino está en riesgo de pasar desapercibida por una controvertida decisión de LaLiga, presidida por Javier Tebas, quien ha programado varios partidos masculinos con interés directo al mismo tiempo que se disputa esta histórica final.

En la última jornada liguera, equipos como el Espanyol y el Leganés lucharán por evitar el descenso a Segunda División a las 18.30 horas, apenas media hora después del inicio de la final femenina europea. Este solapamiento obliga a los aficionados a elegir entre dos acontecimientos deportivos de gran relevancia, poniendo en evidencia la falta de coordinación entre los organizadores de ambas competiciones.

LaLiga ha decidido fraccionar los horarios de la jornada final en cinco franjas diferentes, rompiendo con la tradición de que todos los partidos con algún objetivo en juego comiencen simultáneamente. Aunque se ha separado la lucha por los puestos europeos de la batalla por la permanencia, ambos bloques coincidirán con uno de los eventos más importantes del fútbol femenino esta temporada.

Javier Tebas y los responsables de LaLiga están recibiendo numerosas críticas por esta decisión que muchos interpretan como una falta de sensibilidad hacia el crecimiento del fútbol femenino. La situación refleja las dificultades para integrar adecuadamente ambas competiciones en un calendario cada vez más saturado, especialmente cuando el Barça femenino ha logrado posicionarse como uno de los mejores equipos de Europa. Este conflicto de horarios pone de relieve los desafíos pendientes para lograr una coexistencia armoniosa entre el consolidado fútbol masculino y el emergente fútbol femenino, que continúa ganando popularidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Poco es lo que se jugará en esta última jornada de la Liga, ya que casi todo está decidido. Con el Barça campeón, ya hay equipos definidos para la Supercopa de España y la Champions League, como también un equipo para la Europa League y dos que perderán la categoría. Sin embargo, todavía se debe decidir la segunda plaza que da derecho a jugar la Europa League, la de la Conference League y una del descenso.

La renovación de Flick se anunciará mañana

El FC Barcelona y Hansi Flick harán oficial mañana la renovación del entrenador alemán, según avanzó Mundo Deportivo. El actual técnico blaugrana, que ha liderado al equipo hacia la conquista de tres títulos en su primera temporada al frente del banquillo culé, ampliará su vínculo contractual con la entidad catalana hasta junio de 2027. En relación con Flick, el leridano Ramon Planes desveló en la SER que cuando era director deportivo del Barça el Bayern entrenado por el hoy técnico barcelonista quiso fichar a Pedri que jugaba en Las Palmas, pero ya estaba comprometido con el club blaugrana.

Lamine llevará el 10 la próxima temporada

Lamine Yamal será el ‘10’ del Barça la próxima temporada. La cuenta de X ‘Memorabilia 1899’ confirmó que heredará el dorsal de Messi que ahora lleva Ansu Fati. Este hecho se producirá una vez que el delantero cumpla los 18 años el 13 de julio

Osasuna estudia seguir denunciando al Barça

Osasuna está aún está estudiando si continúa su batalla legal por presunta alineación indebida de Iñigo Martínez en el partido de Liga que perdió ante el FC Barcelona el pasado 27 de marzo.