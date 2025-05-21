Al Camp Nou, en el Gamper

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó durante una entrevista en el programa especial ‘La Nit dels Campions’ de TV3 que el club regresará al Spotify Camp Nou en agosto de 2024. El máximo mandatario azulgrana señaló el próximo 10 de agosto, fecha prevista para el Trofeo Joan Gamper, como posible día para este esperado retorno: “Queremos que sea la prueba piloto del retorno, estamos trabajando en esta idea”.

La entidad azulgrana solicitará a LaLiga disputar los tres primeros encuentros de la próxima temporada como visitante para ganar tiempo en la finalización de los últimos detalles del estadio. Esto significa que el primer partido oficial de Liga en el renovado Camp Nou se celebraría después del primer parón internacional de septiembre, previsiblemente a finales de ese mes. “Seguramente el partido contra el Villarreal fue el último en Montjuïc. Si no hay ningún imponderable o ninguna cosa no prevista que nos hiciera cambiar de idea, esta temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou”, afirmó Laporta.

Cabe destacar que este retorno al feudo barcelonista será inicialmente parcial, ya que el nuevo Spotify Camp Nou solo tendrá disponible un 60% de su aforo total. Las obras continuarán durante el próximo año, y según las previsiones actuales, la inauguración completa del estadio no se producirá hasta, como mínimo, el verano de 2026. El Barça ha estado disputando sus partidos como local en el Estadi Olímpic de Montjuïc desde el inicio de las obras de remodelación.

Raphinha firma nuevo contrato mañana

Si hoy será el turno de Hansi Flick, que ampliará un año su contrato firmando hasta 2027, mañana le tocará a Raphinha, según informó Mundo Deportivo. El delantero brasileño, de 28 años, tiene contrato hasta 2027 y el club quiere ampliárselo.

Reina se retira a los 42 años tras 25 de carrera

El guardameta madrileño Pepe Reina, formado en las categorías inferiores del Barça, anunció que cuelga los guantes a los 42 años y cierra una carrera de 25 hasta retirarse en el Como italiano.

A la venta las entradas del Barça-Atlético

El Barça y el Atlético se jugarán la Copa de la Reina el 7 de junio, a las 19.00, en Huesca y ya se pueden comprar las entradas, que se venderán exclusivamente en tickets.rfef.es.