Foto con mensaje de Encuentra a Vidorreta, que reconoce en 'La sotana' que no lo habría saludado
Gerard Encuentra fue el protagonista invitado del podcast satírico La sotana
Gerard Encuentra fue el protagonista invitado del podcast satírico La sotana, en que repasó toda la actualidad del Hiopos Lleida, la consecución de la permanencia, el futuro y también el presente, con mención especial al partido del domingo ante el Tenerife y la ausencia de Txus Vidorreta, que no acudió al Barris Nord por una indisposición. El técnico reconoció que no habría saludado su colega tinerfeño si este no hubiera ido primero a saludarlo.