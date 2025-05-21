Lamesa negocia volver al AEM como director deportivo

El técnico leridano Roger Lamesa (Lleida, 6-8-1990)podría volver al AEM, pero en el supuesto de que lo haga sería como director deportivo. En todo caso, todavía no tiene decidido su futuro ya que sopesa ofertas, estas como entrenador, en el fútbol de Letonia y en el de otro país cuyo nombre no ha trascendido.

Lamesa, que se ha dejado ver por el Recasens durante la temporada desde que dejó el banquillo del Levante, aún no tiene decidido su futuro y de las tres opciones no descarta por ahora ninguna de ellas, según ha podido saber este diario.

Podría ocurrir también que si no cuajan o no le acaban de convencer las dos opciones que tiene para entrenar fuera, firmara por el AEM –siempre sería como director deportivo y no como entrenador–, pero reservándose una cláusula liberadora para dejar el club leridano en el caso de que le surgiera una oferta que le interesara.

El técnico, de 34 años, rescindió contrato con el Levante en enero pasado tras media temporada en el banquillo del equipo ‘granota’. Con anterioridad cogió las riendas del Granada en verano de 2021 y, después de tres temporadas, cumplió todos los objetivos marcados por el equipo nazarí. En su segunda temporada en el banquillo andaluz en la división de plata del fútbol español, venció en el play off de ascenso a la Liga F tras desbancar por el camino a Osasuna y Deportivo Abanca, accediendo a la élite. Además, firmó un destacado paso por la Copa de la Reina al eliminar a los ‘primeras’ FC Levante Las Planas, Betis y Alavés, siendo eliminado en la ronda de cuartos de final por el Atlético.

Anteriormente, mostró sus credenciales en su primer gran reto como primer entrenador de fútbol femenino en el AEM, logrando el ascenso de categoría nacional a Reto Iberdrola y lo clasificó para la fase de ascenso a la actual Liga F en la 2020-21.

Además de dar sus primeros pasos en la Unió Esportiva Lleida, Lleida Esportiu o UE Balàfia, Roger Lamesa se enroló en el proyecto del FC Pune City indio (2016-18), donde realizó labores de dirección técnica y formación en la cantera y también cogió las riendas de su segundo equipo. Todo ello, hasta recibir la llamada del AEM.