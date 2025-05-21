Pedrico, subcampeón del NCAA de División Uno

Publicado por MARTÍN SLAFER Creado: Actualizado:

El jugador leridano de tenis Albert Pedrico logró un subcampeonato en la liga universitaria de División Uno de Estados Unidos con la Universidad Cristiana de Texas (TCU).

El tenista de Torrefarrera de 19 años, en su primer año en el continente americano, ganó con TCU el campeonato regional, clasificándose así al NCAA de la máxima división. En el torneo nacional cayeron en la final ante North West (4-2). A pesar de esto, el canterano del Club Natació Lleida venció todos sus partidos individuales en el torneo más importante de universidades de todo el país.

Con estas grandes actuaciones, Albert Pedrico se ha colocado como el número 717 del mundo en el ranking ATP.