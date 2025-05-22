El Tottenhan se lleva el título en el duelo inglés

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Tottenham se proclamó ayer campeón de la Liga Europa al superar por 1-0 al Manchester United en la final celebrada en San Mamés, gracias al gol de Brennan Johnson poco antes del descanso, un parche dorado y con billete a la Liga de Campeones que arregla la temporada del equipo londinense, el mismo premio que buscaba su rival.

Los de Ange Postecoglou se hicieron fuertes en el centro del campo, encontraron el gol en su único disparo a puerta en el primer tiempo, con cierta fortuna y colaboración de Luke Shaw, y en la segunda parte supieron sufrir. El United se volcó y gozó de muchas ocasiones para evitar la derrota, pero fueron los ‘Spurs’ los que saboreaon la gloria en el feudo del Athletic Club.

Antes del partido la Ertzaina detuvo a tres aficionados ingleses, dos de ellos alrededor de las 19.00 por participar en una pelea entre hinchas de los dos equipos. Un tercer inglés fue detenido por romper el escaparate de un local.