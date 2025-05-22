Una cita nocturna y solidaria

Una de las citas clásicas y con más personalidad del calendario atlético leridano, la Caminada i Cursa Nocturna Castell del Remei, espera el próximo 31 de este mes a más de 600 participantes, en una octava edición que, como principal novedad, ofrece un único recorrido, de 10 kilómetros, en lugar de los dos trayectos que presentaba en sus ediciones anteriores. Lo que sí mantiene es su carácter solidario con la Fundació Catalana de Lupus.

La organización, la Fundació Castell del Remei, ofrecía hasta ahora dos distancias, una de las cuales podía hacerse caminando, pero, como explica Mireia González Antó, “hay un público mayoritario que prefiere hacer el recorrido caminando, disfrutando de un paisaje único y por eso hacemos esta apuesta más lúdica que deportiva”. La salida será a las 21.00 y los que opten por hacer los 10 kilómetros corriendo, deberán ponerse en los primeros puestos.

La inscripción es de 20 euros para mayores de 14 años y de 15 para los menores y los mayores de edad recibirán como obsequio por su participación una botella de vino del grupo Cellers Tomàs Cusiné.

Los inscritos pueden participar en una cena al final de la jornada, en la que también habrá música y, en cuanto al aspecto solidario, además de que una parte de la inscupción se destina a la Fundació Catalana de Lupus, también habrá un dorsal solidario para quien desee hacer aportaciones aunque no participe. Se sortearán polos del equipo de Isidre Esteve y camisetas del Barça firmadas por jugadores y jugadoras.