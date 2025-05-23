El tenista leridano Albert Pedrico Kravtsov: “Quiero ganar Grand Slams”

Publicado por MARTÍN SLAFER SAVIN Creado: Actualizado:

La élite del tenis mundial es un espacio reservado para unos pocos elegidos. Y entre todos los tenistas emergentes que aspiran a lograrlo figura Albert Pedrico Kravtsov. El tenista de Torrefarrera, de 19 años de edad, compite actualmente en la División Uno de universidades en Estados Unidos, y se encuentra en el puesto 717 del ranking mundial con 38 puntos ATP. “Mis objetivos a corto plazo son llegar a vivir del tenis y competir en los grandes torneos, durante todo el año, contra los mejores del mundo”, declara Pedrico en declaraciones a SEGRE. El canterano del Club Natació Lleida cree en sus opciones de alcanzar la cima y subraya que su sueño “siempre ha sido ganar Grand Slams, un reto que solo lo alcanzan unos pocos, pero que nunca quiero dejar de perseguir”.

A pesar de su juventud, no peca de inmadurez, teniendo claro que “tengo que seguir dando lo mejor de mí mismo en cada entreno. Hay muchos jugadores allí afuera que se dejan la piel cada día y no puedes dejar que te ganen en eso, es lo único que depende de ti”. El leridano da importancia a su mejora tanto dentro como fuera de la pista, entrenando cinco horas al día tanto física como mentalmente. Así, el rookie de la universidad de Texas logró un subcampeonato por equipos en la máxima división de la liga universitaria. “Mis virtudes son la solidez en el fondo de pista y que soy un jugador completo. El mayor cambio que he hecho ha sido en la mentalidad. Gracias a mi entorno me di cuenta de que se necesita saber competir y no bajar la cabeza todos los días si quieres llegar a ser profesional en el tenis”, subraya Pedrico.

Su golpe más característico es el revés a una mano, inspirado por su ídolo, Roger Federer. “Lo he admirado como tenista y como persona. Me ha influenciado en la mentalidad ganadora”, manifiesta Pedrico. Esta actitud le ha llevado a grandes actuaciones en torneos importantes, donde destaca la plata en el torneo Future M25 de Vic. “El mejor recuerdo que tengo fue el año pasado y es cuando empecé a jugar solo torneos profesionales. En esa época, venía de no ganar muchos partidos. Llegué a Vic confiado, pasé la fase previa y quede subcampeón”.

Del Club Natació Lleida a Estados Unidos pasando por Barcelona

El recorrido para poder luchar por el sueño de ser tenista profesional, es una constante toma de decisiones con una responsabilidad mayor a la que le correspondería por la edad. Albert Pedrico entrenaba desde los cinco años en el Club Natació Lleida por influencia paterna. Años más tarde lo seleccionaron en la Federación de Lleida, pero una decisión a los 14 años le cambió la vida para siempre. “Desde pequeño quería ser profesional y a los 14 años tomé la decisión de mudarme a Barcelona para competir al más alto nivel. El primer año fue bastante duro, ya que dejé de ver a todos mis amigos y familia durante la mayor parte del tiempo”, explica. Gracias a su esfuerzo en el pasado, hoy en día está la segunda universidad mejor valorada de tenis en Estados Unidos. Con relación a esta nueva experiencia, analiza que “es un cambio que decidí hacer para seguir mejorando y estar más preparado para ser profesional. Estoy aprendiendo y valoro de manera muy positiva mi nueva etapa. Cada día soy mejor”.