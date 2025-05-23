Encuentra: "Es el partido perfecto para despedirnos de la afición"

El Hiopos Lleida se prepara para disputar su último partido en casa de la temporada recibiendo al Unicaja Málaga, actual campeón de la Copa del Rey, con la ilusión de despedirse de la afición dando una buena imagen ante "uno de los mejores equipos de Europa", en un partido que los leridanos afrontan con la permanencia asegurada.

"Es el partido perfecto para poder despedirnos de nuestra afición de esta temporada que ha sido tan intensa, con la suerte de no estar jugándonos la salvación", manifestó el técnico de los leridanos, Gerard Encuentra, en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador destacó que jugar sin la tensión de tener que asegurar la permanencia les permitirá disfrutar más del partido y se mostró muy contento por haber logrado ya el objetivo principal de la temporada: "Si a principio de temporada nos hubieran dicho que llegaríamos a estos últimos partidos con la salvación asegurada, lo habríamos firmado todos, porque yo siempre había dicho que todo se decidiría en el último momento", afirmó.

Polémica con el Granada

Además, el técnico también fue preguntado por las recientes declaraciones del presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández, dudando de que el conjunto leridano pueda ganar en Girona en la última jornada, algo imprescindible para la permanencia del conjunto nazarí. En la línea de lo que expresó a SEGRE Albert Aliaga, presidente del club, Encuentra se limitó a decir que "si quiere dudar de nuestra profesionalidad, allá él. Nosotros tenemos muy claro que nos quedan dos partidos y que lo queremos hacer bien en los dos. La temporada son 34 partidos y pone a cada uno en su lugar. No todo va de un enfrentamiento".

Rival de nivel

Por otro lado, reconoció el reto que supone enfrentarse a un rival de la entidad del Unicaja. "Tienen muy buenos jugadores, están muy bien entrenados, tienen un montón de recursos tácticos, son capaces de adaptarse a cualquier estilo de partido", destacó el técnico, que bromeó con que "de Unicaja, todo me da miedo". De hecho, subrayó que se enfrentan "al actual campeón de la Copa del Rey" y ha valorado su capacidad física, su tiro exterior y sus múltiples opciones tácticas.

El entrenador también indicó que, al tener ambos equipos sus objetivos cumplidos (Unicaja ya tiene asegurado el factor cancha en el play off), el partido podría servir para probar nuevas variantes tácticas: "Es posible que quieran probar alguna cosa y nosotros también queremos probar algo diferente", dijo. De hecho, reconoció que "ante Unicaja, ganas un partido de cada 20, porque son mejores que nosotros en muchos aspectos. Pero, al no jugarnos nada a nivel clasificatorio, nos podemos permitir el hecho de probar algunas cosas para incomodarles que seguramente no intentaríamos si hubiese esta presión de jugarte la salvación".

Apoyo de la afición

Encuentra, además, quiso destacar el papel fundamental de la afición en la consecución de la permanencia: "Han sido una pieza clave del éxito de la permanencia de este año, igual que los últimos años", recalcó, además de animar a que la gente acuda al partido pese a la coincidencia con el Aplec. "Es una fiesta muy larga y el domingo por la mañana es un buen momento para desconectar un poco dels Camps Elisis y venir al Barris Nord a ver un gran partido. Si hace tres años nos hubieran dicho que jugaríamos contra un equipo así, no se lo hubiera creído nadie", concluyó.