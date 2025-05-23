Unión entre el CF Pardinyes y Voluntariat Caixabank

Los dos grupos en el entrenamiento de ayer en Pardinyes.

El equipo inclusivo del CF Pardinyes compartió el entrenamiento de ayer con el grupo Voluntariat Caixabank, donde disputaron un partido amistoso de fútbol.

Los jugadores del equipo leridano, vinculados a Aspros e Ilersis junto a los voluntarios de la entidad bancaria entrenarán en Pardinyes semanalmente en horario de tarde. Esta unión, a pesar de ser de naturaleza no competitiva, se concretará durante el año en distintas jornadas y partidos de carácter formativo y amistoso.