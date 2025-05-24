De nuevo ante la historia

El Pons Lleida tiene hoy la oportunidad de hacer historia una vez más y clasificarse por primera vez para las semifinales del play off por el título. Recibe al Liceo (18.00) en el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final y, después de haber ganado el primer partido por 5-6 en A Coruña, avanzará ronda si logra una nueva victoria. En caso contrario habrá un tercer partido, de nuevo en la pista gallega el martes 27.

Antes del partido, los jugadores de los dos equipos harán un gesto conjunto a favor de la paz reclamando, a través de un texto escrito en catalán, gallego e inglés, el final de todas las guerras que hay en el mundo. El texto señala “Para todos os nenos do mundo, aturem les guerres! We want Peace”.

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, señaló que “una de las claves será controlar las emociones y gestionarlas, que las sepamos conducir hacia la parte de la motivación y no hacia la parte de la ansiedad”. Añadió que “el club no ha jugado nunca semifinales en un play off de Liga, pero sí en una situación de venir de un 0-1 de un primer partido de eliminatoria y no pasar, lo que es una señal de lo difícil que es pasar una ronda de play off”.

El club y el Aplec del Caragol, uno de sus patrocinadores desde hace casi veinte años, han aunado esfuerzos para conseguir que el Onze de Setembre sea una olla a presión y el sexto jugador del equipo de Edu Amat. Todos los aficionados que acudan con el atuendo de su peña y la pulsera del Aplec tendrán entrada gratuita y entrarán en el sorteo de dos cuotas de su peña para el año que viene, con un máximo de 200 euros.

“Esperamos que el pabellón esté lleno”, dijo. “El club y el Aplec se han volcado para que la gente se movilice y vengan a animarnos. Cuando el pabellón aprieta, ya lo hemos visto en la competición europea, el equipo lo nota y ahora queremos trasladar eso al play off. Queremos jugar con un sexto hombre y que el pabellón sea una fiesta”. Añadió que “como en el partido de ida tendremos momentos de sufrimiento y en los que dominarán el partido, por eso importan las emociones”.

El Mollerussa subirá si gana hoy y el Cadí podría lograrlo mañana

Dos equipos leridanos se juegan este fin de semana el ascenso a la Nacional Catalana, la tercera categoría del hockey estatal. El Mollerussa, líder del Grupo A, recibe hoy al segundo clasificado, el Noia B (18.00), al que aventaja en dos puntos, por lo que en el caso de que el equipo del Pla d‘Urgell, al que entrena Marc Soler “Marsu” consiga la victoria logrará el ascenso.

El Cadí La Seu, por su parte, también es líder en el Grupo B, con dos puntos sobre el segundo clasificado, el Manlleu, con dos jornadas por disputarse, igual que en el Grupo A. Visita mañana al Olot (12.00) y ascenderá si derrota al equipo gerundense y el Manlleu pierde en Tordera.

El Alpicat Femenino y el Bell-lloc inician mañana el play off

El Alpicat Femenino y el Bell-lloc en categoría masculina inician mañana el play off de ascenso. En el caso del Alpicat el premio es recuperar la plaza en la OK Liga, una temporada después de haberla perdido. El Bell-lloc, por su parte, arranca un play off en el que el premio es subir a la OK Liga Plata.

El Alpicat recibirá mañana en el pabellón Antoni Roure al Sant Jordi Desvalls (12.30) y el encuentro de vuelta será el 31 de este mes. Si fuera necesario un tercer partido sería de nuevo en Alpicat el 1 de junio.El Bell-lloc también juega en casa y recibe al Castellar (19.00). La vuelta será el día 30 y si hay tercer partido, el 1 de junio.