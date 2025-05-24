La falta de gol deja el Atlètic Lleida fuera del play-off (0-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

Una primera mitad con mucho respeto entre los dos equipos, con un Atlètic Lleida superior dominante el juego con la pelota, pero no encontraba la fluidez habitual dentro del área visitante. El partido era muy físico en el centro del campo con muchas faltas y poca continuidad donde los leridanos se encontraban cómodos.

A la reanudación, ha llegado la acción clave del partido con un golazo de Toni Larrosa, al minuto 49, para batir a Pau Torres y dejar la eliminatoria cuesta arriba para el Atlètic Lleida. El Badalona ha mejorado después del gol jugando sin presión y eran los locales quién buscaban desesperadamente el empate con más corazón que juego.

Con la entrada de Cucurull han llegado las dos ocasiones más claras para el Atlètic al minuto 80, pero Azón ha sacado una gran mano para evitar el empate. El Badalona ha defendido muy bien en los minutos finales a pesar de la pólvora que tenía el equipo de Gabri sobre el terreno de juego y se ha llevado una eliminatoria muy ajustada.