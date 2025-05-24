El Pons Lleida pierde y tendrá que volver a Coruña

No ha podido ser. El Pons Lleida ha caído contra el Liceo, que fuerza el tercer partido, esta vez en la Coruña.

El conjunto gallego, que estaba obligado a ganar para forzar el partido de desempate y no quedar sorprendentemente eliminado del play off, ha remontado el gol inicial de Nico Ojeda, que había marcado un minuto después de fallar una directa.

El Liceo, que se ha visto beneficiado por dos exclusiones leridanas un poco justas, ha empatado a los 7 minutos mediante Xaus. El conjunto coruñés le ha dado la vuelta al partido con dos goles de Nilo Cervera y Saavedra, los dos después de dos grande asistencias de Dava Torres. Los listados han podido reaccionar y faltando dos minutos, Moncusí ha aprovechado un rechazo del palo a lanzamiento de Paiva para recortar distancias y dejar el 2-3 al descanso.

El Pons Lleida ha salido en la segunda parte decidido a darle la vuelta al partido, pero se ha tropezado con un Martí con Serra muy seguro. El exportero del Lleida Lista, que la temporada que viene defenderá la portería del Calafell, ha sido clave para que su equipo mantuviera la renta de un gol. A los 29 minutos, Moncusí no ha aprovechado una asistencia de Darío Giménez, que lo ha dejado totalmente solo delante del portero rival, pero la clave del partido han sido los dos directos fallos por los leridanos de forma consecutiva.

Darió Giménez ha errado primero la directa por la exclusión clara de Ferruccio por dar un golpe con el brazo a la cara de Nico Ojeda. El argentino ha probado una genialidad, rematando por debajo de las piernas, pero Serra estaba muy bien colocado. Acto seguido, los gallegos han cometido su décima falta y la consecuente directa tampoco la ha aprovechado Fran Torres.

El argentino tendría que salir poco después de la pista lesionado, una baja que el Pons Lleida ha notado. El equipo de Edu Amat ha intentado en la desesperada el gol del empate y ha dejado muchos espacios última que el Liceo ha intentado aprovechar, pero la buena actuación de Zapater, que ha sacado otra bola con el casco, ha sido providencial para que el partido llegara igualado al final.

Los leridanos han protestado mucho una entrada por detrás sobre Paiva a falta de de un minuto para el final que los árbitros no han querido castigar con azul y con el partido acabándose, el mismo portugués ha tenido el gol que forzaba la prórroga, como ya hizo hace una semana a Riazor, pero esta vez Sierra ha parado la bola y habrá partido de desempate este martes en Coruña.