Despedida ante un grande: El Hiopos juega hoy su último partido en casa

La Liga Endesa ACB baja hoy (12.00) el telón en el Barris Nord, el territorio donde el Hiopos Lleida ha cimentado su título de la permanencia en su primera aventura por la mejor Liga de Europa. Los de Gerard Encuentra hace ya días que hicieron los deberes y ahora llegan al tramo final de la fase regular sin ninguna tensión y con el único objetivo de disfrutar, sin dejar de ser competitivos y, por qué no, brindar a su incondicional afición la que sería la duodécima victoria.

Sería la guinda a una fiesta por la salvación que empezó hace dos semanas en el Palau Blaugrana, donde se logró la salvación matemática pese a perder, y que no pudo completarse el pasado domingo al caer ante La Laguna Tenerife. El rival de hoy también es de los considerados grandes y llega, además, en un gran momento, no en vano viene de conquistar hace pocas semanas la segunda Champions League de su historia y meses atrás ya se alzó con la Copa del Rey al derrotar al Real Madrid en Gran Canaria.

Los leridanos no tienen nada en juego más que el honor y las ganas de tumbar a todo un campeón y despedirse con una victoria en casa, mientras que los malagueños aún tienen algo por lo que luchar. Tienen asegurado el factor pista a favor en el play off por el título, pero aún tienen opciones de ser terceros, aunque para ello deberían ganar los dos partidos que les quedan y que el Valencia los perdiera ambos. Si así fuera, los de Ibon Navarro eludirían en el play off de cuartos de final al Barça, que se perfila como quinto clasificado.

Gerard Encuentra reconoció en la rueda de prensa previa del partido que estar ya salvados supone una enorme tranquilidad y un éxito con el que no contaban conseguir con tantas jornadas de antelación. “Si a principio de temporada nos hubieran dicho que llegaríamos a estos últimos partidos con la salvación asegurada, lo habríamos firmado todos”, dijo el técnico leridano, que reconoció que “es el partido perfecto para despedirnos de nuestra afición en esta temporada que ha sido tan intensa, con la suerte de no estar jugándonos la salvación”.

El rush final de temporada no estará exento de polémica, ya que el presidente del Granada, que se juega la permanencia con el Girona –necesita ganar los dos partidos y que los gerundenses pierdan los dos–, aseguró el jueves que, en caso de vencer hoy en la pista del Madrid y que el Girona no lo haga en el Palau, no cree que en la última jornada el Hiopos sea capaz de vencer en Girona. Encuentra se refirió a estas manifestaciones y dejó claro que “si quiere dudar de nuestra profesionalidad, allá él. Tenemos muy claro que nos quedan dos partidos y que lo queremos hacer bien en los dos. La temporada son 34 partidos y pone a cada uno en su lugar”, aseguró.

Ibon: “El Lleida es un equipo de los que gusta ver”

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, advirtió de la peligrosidad del Hiopos Lleida, un equipo, dijo, “de los que gusta ver”, y añadió: “será un partido dificilísimo por el ambiente que hay en el Barris Nord, por cómo juega el equipo. El Hiopos Lleida ha apostado por hacer su juego, su baloncesto y, a pesar de algunas derrotas y algunos datos estadísticos, ha confiado en ello y al final ha dado sus frutos con una permanencia que tiene muchísimo mérito en la Liga Endesa”.

El Joventut asegura el play off y el Manresa, fuera

El Joventut de Badalona venció ayer al Casademont Zaragoza (89-79) en la penúltima jornada y certificó matemáticamente el pase para las eliminatorias por el título de Liga, en las que también estará el Baskonia, que reaccionó a tiempo ante el Surne Bilbao Basket (100-97) y confirmó su presencia en los play offs. El que se quedó fuera definitivamente fue el Manresa, después de perder en la pista del MoraBanc Andorra (83-81), liderado por un estelar Nikos Chougkaz (18 puntos y 10 rebotes).