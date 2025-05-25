El Espanyol se salva

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los goles de Javi Puado y del leridano Pere Milla fueron decisivos para que el Espanyol sellara su permanencia en Primera división. El equipo de Manolo González se impuso ayer por 2-0 a la UD Las Palmas, haciendo inútil el 3-0 del Leganés frente al Valladolid en una última jornada que sonrió a los blanquiazules llegando a 42 puntos, mientras que los pepineros descienden a Segunda con 40 puntos, acompañando así a Las Palmas y Valladolid, que ya estaban descendidos.

Con 1-0 en el marcador, los pupilos de Manolo González sellaron en el minuto 82 su victoria con una jugada deslavazada y en la que Puado pasó en el área canaria a Pere Milla, quien controló el esférico con su pie derecho para anotar el 2-0 con un disparo raso. Tras el pitido final, los espanyolistas celebraron la permanencia y la afición invadió el terreno de juego.

También estaba ayer el juego una plaza para la Europe League y otra para la Conference. El Celta remontó (1-2) al Getafe con lo que vuelve a Europa, mientras que el Rayo Vallecano jugará la Conference League tras su empate (0-0) contra el Mallorca, favorecido también por las tablas de Osasuna contra el Alavés (1-1), ya que un triunfo del equipo navarro les daba a ellos esta plaza.

En en partido ya intrascendente el Real Madrid venció por 2-0 a la Real Sociedad, en una tarde emotiva en la que el Santiago Bernabéu despidió al croata Luka Modric y al técnico Carlo Ancelotti, que no continuarán en el club la próxima temporada, y el francés Kylian Mbappé amarró la Bota de Oro, además de ser el último encuentro de Imanol Alguacil en el equipo vasco.

A falta de los dos partidos que se disputan hoy, Athletic-Barcelona (ver desglose) y Girona-Atlético de Madrid, en la que ninguno de los equipos se juega nada, las posiciones europeas ya están completamente definidas. La próxima temporada competirán en la Champions el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, el Athletic y el Villarreal, mientras que en la Europa League los dos representantes de la Liga española serán el Betis y el Celta, con un octavo equipo en Europa, el Rayo Vallecano, que disputará la Conference League.