El Hiopos Lleida cae contra un buen Unicaja en el último partido en el Barris Nord (69-98)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha empezado muy concentrado el partido y sumando un tres más uno de Walden para inaugurar el marcador. Unicaja con la entrada de Balcerowski ha encontrado puntos muy cómodos en la pintura. A pesar de los buenos minutos en ataque de los leridanos, Unicaja ha empezado a carburar en ataque bajo el liderazgo de Taylor i Perry para llegar con el 23-28 al final del cuarto.

Al segundo cuarto los malagueños han pasado por encima de los leridanos a base de triples y buenas defensas que han dejado el ambiente en el Barris Nord muy frío. Hasbrouck ha liderado los pocos puntos locales en que seguramente ha estado su último partido con el equipo burdeos. El partido se ha acabado de romper con el 35-56 al descanso.

A la reanudación, el Hiopos Lleida ha mejorado la imagen y sin presión para el partido han empezado a entrar canastas con buenos minutos de Wiggins y Villar en defensa. Unicaja también ha bajado la intensidad en su juego a pesar de mantener la diferencia en torno a los veinte puntos. El cuarto ha acabado empatado en 21 con uno claro 56-77.

El último cuarto no ha tenido ninguna historia y ha servido a Hasbrock para despedirse del Barris Nord que lo ha ovacionado repetidamente reconociendo sus dos años en Lleida. El partido ha llegado al final con uno 69-98 en el marcador en la que ha sido el despido del equipo en casa después de una temporada histórica.