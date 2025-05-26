Cierre de campeón

Jugadores del Barcelona celebran uno de los goles que anotó Lewandowski, ayer en Bilbao, en el último partido de la Liga. - EUROPA PRESS

Robert Lewandowski puso ayer en San Mamés el broche de oro a la gran temporada del Barcelona, que cerró la Liga a lo campeón, con una victoria por 0-3 sobre el Athletic. El Barça baja así el telón a una temporada en la que ha logrado los tres títulos estatales en juego, la Liga, la Copa y la Supercopa. El triunfo azulgrana en esta última jornada lo abrió Lewandowski, autor de dos goles, mientras que el definitivo 0-3 fue obra de Dani Olmo, de penalti en el tiempo añadido.

Los de Lewandowski fueron dos tantos de los que quedan para las estadísticas importantes. El primero, una picadita a Unai Simón en el minuto 14, el tanto número 100 del Barça en esta Liga; y el segundo, un gol de delantero centro esperando en el segundo palo en el 17, su gol 100 como barcelonista. Cerró el marcador un penalti, pitado a instancias del VAR, de Yuri Berchiche a Dani Olmo, que transformó el propio jugador internacional azulgrana en el minuto 94.

Fue un partido en el que el Athletic amagó mucho desde el principio, en especial un activo Nico Williams y un desacertado Maroan Sannadi, pero el que dio siempre fue el Barcelona, arrollador en el área rival como toda la temporada.

El Athletic, eso sí, despidió como quería a Oscar de Marcos, a la altura del capitán, a los 36 años y tras 16 temporadas en el equipo rojiblanco.

El choque comenzó tras dos pasillos previos. El primero del Athletic al Barça por su reciente título de Liga, aunque la afición silbó a los azulgranas. El segundo pasillo fue a Oscar de Marcos en el día de su despedida como jugador en activo, algo que hace después de 573 partidos oficiales que le hacen el segundo futbolista con más encuentros disputados en la historia del equipo rojiblanco tras el legendario meta internacional José Ángel Iribar.

Arrancó mejor el Athletic, que enlazó cuatro llegadas en los diez minutos y hasta marcó un gol en el minuto 5. Un tanto de cabeza de Unai Gómez que fue anulado por fuera de juego.

Respondió el Barça y Lewandowski avisó de lo que venía con un desmarque que en el área en el que Unai Núñez impidió que llegará gran pase en profundidad de Pedri.

Pero el central de Sestao no pudo llegar a un acción similar que provechó el polaco para picarla por encima de Unai Simón. Pedri había iniciado la jugada desde el medio centro y Fermín la continuó como si fuera Pedri.

No tardó en llegar el 0-2 en un córner botado por Raphinha que el propio Unai Gómez complicó a Unai Simón con un toque en el primer palo que hizo que el balón superase al meta internacional y cayese a la testa de Lewandoski que marcó a placer.En tres minutos el polaco marcó el gol 100 de la temporada liguera de su equipo y también el 100 suyo como jugador del Barcelona.

La segunda mitad comenzó con un toma y daca tremendo en el que a Lewandowski se le fueron también dos buenas oportunidades. La primera un remate a un toque a un centro de Balde que apuntaba al 0-3 y la segunda un mano a mano con Simón que acabó complicándole Yuri. Además a Lamine se le marcharon desviados dos disparos, uno alto y otro raso al primer palo. Lamine siguió insistiendo con otro disparo que detubo Unai Simón.

En la recta final llegó el esperado cambio de De Marcos y el 0-3. Este en un penalti de Yuri a Olmo, a instancias del VAR, que trasformó el de Terrassa para sellar otro triunfo al campeón.

El Levante regresa a Primera con un triunfo agónico en Burgos (2-3)

El Levante venció ayer (2-3) al Burgos gracias a un golazo de Carlos Álvarez en el minuto 98 que, además de la victoria, le dio el ascenso matemático a Primera División en la penúltima jornada. El conjunto ‘granota’ iba perdiendo por 2-1 hasta el minuto 85, pero revertió el marcador que regresa al equipo valenciano a Primera gracias al empate del Mirandés en casa ante el Almería, que le hace bajar de la segunda a la cuarta posición, ahora en puestos de play off.

En la última jornada, el Elche, que ganó 2-0 al Málaga, dependerá de sí mismo para regresar también a Primera de manera directa, con 74 puntos por los 72 de Real Oviedo, que ganó por la mínima al Tenerife (0-1) y ascendió al tercer puesto, y del Mirandés. Racing, Almería y Granada se jugarán las dos últimas plazas de play off.Los puestos de descenso los completó el Eldense pese a su empate (3-3) contra el Racing de Santander, insuficiente tras la victoria del Zaragoza (1-0) ante el Deportivo, que le valió la salvación.

Xabi Alonso firma tres años por el Madrid

El Madrid hizo ayer oficial el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador, después de cerrarse la etapa de Carlo Ancelotti, que se hará cargo de la selección brasileña. Alonso firma por tres temporadas después de su paso por el Leverkusen. El técnico de Tolosa, de 43 años, jugó en el Madrid 6 temporadas.

Aitana Bonmatí, la mejor de la Champions

Aitana Bonmatí ha sido elegida mejor jugadora de la Liga de Campeones 2024/25, en la que el Barça cayó 1-0 el sábado en la final ante el Arsenal en Lisboa.