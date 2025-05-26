Un jugador del Alcarràs protege el balón ante la presión de un futbolista del Alpicat. - INGRID SEGURA

❘ alpicat ❘ Alpicat y Alcarràs abrieron su semifinal para ascender a Primera Catalana con un duelo vibrante en el Parc del Graó que lo deja todo abierto para la vuelta tras el 2-2 en el marcador, después de que los visitantes igualaran un 2-0.

El primer tiempo empezó con un Alpicat lanzado al ataque y que pudo adelantarse en el minuto 2, con un tiro de Xavi Gomà que el meta visitante paró para evitar el 1-0, que finalmente llegó en el minuto 9. Fue en tras una gran acción de Saba, quien asistió a Maru para que anotara el gol con un tiro cruzado. Poco después, el equipo local marcó el 2-0, en un centro de Pallàs que Aitor se introdujo en su propia portería. No obstante, el Alcarràs recortó distancias en el quinto minuto de añadido del primer tiempo con un penalti anotado por Iker (2-1) y en la segunda mitad, tras un larguero local, Gerard empató en el 66 (2-2).

El Térmens, único leridano que gana en Tercera

En el play off de Tercera Catalana para ascender a Segunda, el Térmens fue el único de los tres leridanos que consiguió afrontar la vuelta de la primera eliminatoria con ventaja, tras ganar en casa al Salou por 2-1. El Alcoletge, que también jugaba en casa, empató (2-2) contra el Jesús Catalonia, mientras que el Angulària cayó en casa del Olivella (1-0). En la final para subir a Tercera Catalana, el Artesa de Lleida superó (2-1) al Santa Coloma de Queralt.