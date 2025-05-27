El Pons Llista Lleida cruza Espanya en dos furgonetas para ahorrar los 10.000 euros del avión
Regresa hoy A Coruña, donde ya ganó hace diez días, en busca del pase para jugar por primera vez las semifinales del play off. Viaja en dos furgonetas y con la baja por lesión de Fran Torres
La directiva del Llista, muy a su pesar, ha tenido que optar esta vez por el coche en lugar del avión para hacer el desplazamiento a Galicia, el segundo en menos de dos semanas. El primero ya supuso un coste para las arcas de unos 7.000 euros, pero esta vez el precio de los billetes de avión superaba los 10.000.
La expedición, con el presidente Enric Duch a la cabeza, partió ayer a las 15.15 horas desde el Onze de Setembre en dos furgonetas y tenía previsto llegar pasada la medianoche.
Deportes
Reválida para el Pons Lleida
Xavier Pujol
“No es la mejor manera de viajar para afrontar un partido de esta importancia, pero entiendo la situación del club y dentro de las posibilidades que hay es la mejor manera de desplazarnos, pero evidentemente influye, aunque intentaremos que pese lo menos posible. Toca adaptarse”, señaló resignado el técnico Edu Amat.