Alcaraz se deja un set en su pase a la tercera ronda

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, se dejó un set en el camino de la tercera ronda del Grand Slam de tierra batida, que consiguió tras convertirse en el primer jugador nacido en este siglo que atesora 20 triunfos en ese torneo.

En busca de revalidar su Copa de los Mosqueteros, el español se impuso al húngaro Fabian Marozsan, 56 del mundo, 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos, pero sufrió uno de los bajones de rendimiento que trata de combatir esta temporada. El jugador de 22 años consiguió su noveno triunfo consecutivo en este torneo y la decimoséptima victoria del año sobre tierra batida, donde solo el danés Holger Rune le ha derrotado en la final de Barcelona, donde tenía una lesión que posteriormente le impidió jugar en Madrid.

Desde la pista central, Alcaraz hizo un guiño al público, entonando el cántico que suele escucharse en las pistas, una maniobra de acercamiento a los espectadores. “Es fácil divertirse cuando juegas en una pista como esta y siempre he dicho que me gusta hacer que el público disfrute”, aseguró.