Boí Taüll acogerá el último test antes de los Juegos

La estación leridana de Boí Taüll será sede por tercera temporada consecutiva de una de las pruebas de la Copa del Mundo de esquí de montaña, afianzándose como una plaza fija del certamen. De hecho, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC Turisme), que es la que gestiona la estación, y la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) firmaron en 2024 un acuerdo para que la Copa del Mundo de la especialidad recalara en Boí durante tres años, el presente, que ya se ha disputado, y dos más, hasta después de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Boí Taüll será la cuarta prueba del calendario 2025-2026 y se disputará el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, después de Andorra. Será la última prueba de fuego de los mejores esquiadores de montaña del mundo antes de la gran cita olímpica. Como es habitual, Boí Taüll acogerá las pruebas de esprint y relevos mixtos, precisamente las dos disciplinas que serán olímpicas en Cortina.

La cita llegará en un momento culminante, con todos los equipos afinando su estado de forma y con especial atención al papel del gerundense Oriol Cardona, uno de los grandes favoritos al oro olímpico en el esprint y firme candidato junto a la andaluza Ana Alonso a subir al podio en el relevo mixto, sin olvidar a la leridana Laia Sellés, que pese a su juventud aún alberga esperanzas de participar. La prueba de Boí será, por tanto, la última oportunidad para ver a los grandes nombres del circuito antes de los Juegos, y marcará el pulso y el estado de forma de los favoritos.

La estación de la Alta Ribagorça lleva desde 2022 en el calendario internacional de esquí de montaña. Ese año, después de acoger varios Campeonatos de España, albergó por primera vez un Europeo, un éxito tan rotundo que al año siguiente la ISMF le concedió la organización del Campeonato del Mundo de la especialidad, que tuvo un impacto económico de más de un millón y medio de euros y de promoción del territorio de 2,4 millones más por las apariciones en los medios de comunicación. Desde 2024 es una de las sedes fijas de la Copa del Mundo de la especialidad, que se mantendrá en el calendario hasta 2027.