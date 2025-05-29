Jornada de networking para monitores deportivos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Concejalía de Juventud Lleida Jove celebró ayer una nueva jornada de “Job Dating” enfocada al sector deportivo, con la participación de aproximadamente 20 jóvenes. Este formato innovador consiste en sesiones de entrevistas rápidas e intercambios entre empresas locales que buscan personal y candidatos en búsqueda activa de empleo, creando un espacio dinámico para el networking profesional.

Xavier Blanco, concejal de Juventud, destacó que el objetivo principal de esta actividad es “acercar a los y las jóvenes al mundo laboral y dar a conocer las entidades y empresas del sector deportivo de Lleida”. La iniciativa va dirigida específicamente a jóvenes que poseen la titulación de monitor o monitora deportivos y están en búsqueda de empleo o necesitan encontrar un centro para realizar las prácticas del curso de Superciate (es una formación especializada para capacitar a jóvenes de entre 16 y 30 años como monitores y monitoras de actividades de dinamización en el ámbito polideportivo, y combina teoría, prácticas y talleres complementarios). De hecho, el curso Superciate se ha convertido en una herramienta clave para promover la inserción laboral de los jóvenes en un sector dinámico y en constante crecimiento.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano diversas posibilidades laborales en organizaciones deportivas destacadas de la zona, entre las que figuran la Secció Esportiva AEM de fútbol, el servicio de deportes de la Paeria, el Consell Esportiu del Segrià y el Club Inef Lleida.

El propósito fundamental de estos encuentros es facilitar un primer contacto profesional entre los jóvenes y las entidades del sector deportivo leridano, permitiéndoles familiarizarse con el ecosistema deportivo local y explorar futuras incorporaciones a sus equipos de monitores deportivos.

Esta actividad forma parte del programa de Apoyo al Empleo Juvenil que ofrece Lleida Jove, una iniciativa más amplia que desarrolla itinerarios formativos y laborales para mejorar la empleabilidad de la juventud en la región.