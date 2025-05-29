Roc Llisa revalida por cuarto año seguido la Liga francesa

El leridano Roc Llisa continúa coleccionando títulos con el Saint-Omer francés, en el que recaló hace justo cuatro temporadas. Desde entonces, el jugador de Mollerussa, de 28 años, ya acumula nueve campeonatos ganados, el último, la Liga, la cuarta que conquista de forma consecutiva y que añade a la Supercopa que logró a principio de temporada, entonces con otro leridano en las filas del equipo, Jaume Bartés, que en diciembre fichó por el CP Roubaix.

Con el empate (4-4) logrado este pasado domingo en la pista del Noisy-le-Grand, el SCRA Saint-Omer se aseguró su quinto título consecutivo en la N1 Élite francesa, manteniéndose invicto en la temporada a falta de dos jornadas para acabar la competición. Aunque aún quedan seis puntos en juego, los mismos que le saca de ventaja el Saint-Omer al segundo clasificado, el Coutras, el título es matemático porque le tiene el average particular ganado. “Es mi cuarta temporada en el equipo y mi cuarta Liga seguida. Me encuentro muy bien, ganando títulos y jugando muchos minutos, que al fin y al cabo es lo que quiere todo jugador”, señaló Llisa, que en los dos partidos que quedan luchará por otro título más personal, ser el máximo goleador, honor que ya logró en su estreno en la campaña 2021-2022. Actualmente lleva anotados 24 tantos, a seis del líder, Marc Pujol, del Noisy.

Además de las cuatro Ligas, Llisa, que hace un par de semanas renovó su contrato con el Saint-Omer, acumula también cuatro Supercopas y una Copa de Francia, la lograda en la segunda temporada. Este título liguero asegura también un año más la participación en la Champions League.