La escuela Juneda-Garrigues renueva la máxima categoría

La escuela de ciclismo Juneda-Garrigues vuelve a ser, por segundo año consecutivo, escuela Hors Categorie, el máximo nivel de escuelas homologadas de la Federación Catalana. El centro, que este año ha llegado a los 110 alumnos de categorías de promoción provenientes de 34 municipios de la provincia de Lleida y también algunos de Tarragona, se ha situado en la décima posición de un total de 56 escuelas homologadas en Catalunya, con 21 puntos de 30 posibles, y sigue siendo la única que ha alcanzado y mantiene la máxima distinción a nivel provincial a pesar de sus escasos seis años de historia.

Además, este año se ha mantenido la Escola d’Adults y se ha creado un equipo de competición de BTT de cadetes y mayores, con la voluntad de dar continuidad al proyecto formativo y dar salida a los alumnos más involucrados en el ámbito competitivo. También se ha registrado un crecimiento relevante en la modalidad de Pumptrack, en la que la Escola asiste regularmente a las competiciones catalanas y españolas, y en la que cuenta actualmente con tres líderes de la Copa España. Y también de descenso DH, con un grupo de entrenamiento estable y la puesta en marcha de un campus estival en la estación de la Molina que ya ha agotado las 20 plazas ofertadas.

Su director, Pau Pont, destaca que “el crecimiento de la Escola a nivel de alumnos también ha venido acompañado del crecimiento en espacio de entrenamiento, llegando a los 14.000 m² de bike park de los cuales dos terceras partes están cerrados perimetralmente y disponen de iluminación artificial, así como una mejora en las instalaciones”. Por su parte, Norbert Herrera, presidente del Club Ciclista Colla la Pedalada, que avala federativamente a la Escola, destaca “la apuesta formativa de la entidad en alumnos, pero también en aquellos que los entrenan, aportando este año hasta tres técnicos al Curso de Primer Nivel que se iniciará en breve en Barcelona”. Los dos valoran de forma “muy positiva” la renovación de la máxima categoría y manifiestan que “es un orgullo para un pueblo como Juneda disponer de algo tan singular y que nos ha puesto en el mapa catalán en muchos sentidos”.