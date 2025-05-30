Segundo oro del atleta urgelense Pol Moya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El atleta olímpico andorrano Pol Moya, nacido en La Seu d’Urgell, logró ayer su segundo oro en los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, que se disputan en el Principat, al imponerse en la prueba de los 1.500 metros. Moya, que ya había logrado el oro el día anterior en la prueba de 800 metros, marcó un tiempo en meta de 3’47”23 en dura pugna hasta los 500 metros con el maltés Jared Micallef.

En otros resultados del equipo andorrano, Nahuel Carabaña y Carles Gómez hicieron doblete en la prueba de los 5.000 metros. Carabaña se impuso de forma contundente con un crono de 14’42”41, mientras que Gómez acabó tercero con un tiempo de 14’46”48.

En los 1.500 metros femeninos, Aina Cinca acabó cuarta, con un tiempo de 4’41”57, en una carrera en la que la andorrana no tuvo opciones ni del bronce.