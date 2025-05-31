El filial del AEM ofrece resistencia ante Chile

❘ lleida ❘ El AEM B ofreció ayer una honrosa resistencia en un desequilibrado amistoso en el Camp d’Esports ante la selección de Chile, que se acabó llevando el triunfo por 0-3. En un choque marcado por el fuerte calor, el filial leridano, reforzado por Silvia Peñalver y Laura Martí del primer equipo, mantuvo el empate a cero hasta el descanso, pero la Roja, que afrontó el partido sin sus primeras espadas de inicio, aumentó el nivel en el segundo tiempo y se llevó una plácida victoria antes de jugar mañana ante Catalunya como otro test de preparación para la Copa América.

La selección chilena arrancó llevando la iniciativa, encerrando al AEM, aunque el equipo leridano y no permitía ninguna ocasión. Los minutos fueron avanzando y el equipo sudamericano no encontró la manera de poner la sexta marcha para poner en complicaciones a una Xènia Siuraneta muy segura y que dejó dos buenas paradas consecutivas en la ocasión más clara de Chile en el primer tiempo. Primero despejó bien un tiro lejano de Nerea Sánchez y, en segunda instancia, volvió a repeler el intento de Yastin para evitar el 0-1. Dicha ocasión fue en el minuto 20 y significó la última de la primera parte. A partir de entonces, el AEM B tuvo más posesión, y aunque no lograba salir de su campo, evitó que su rival se acercara.

En la segunda mitad, el filial leridano cambió el once por completo y Chile le dio más continuidad al equipo, lo que le permitió encontrar más fluidez. Así, empezó a tener más ocasiones para poner a prueba a Laura Martí, la portera del primer equipo que no pudo jugar ante el Barça en el Camp d’Esports y ayer obtuvo su premio. La de Guissona intervino en primera instancia en un mano a mano con Karen Araya en el 51, pero nada pudo hacer en un cabezazo posterior de Yastin Jiménez que significó el 0-1.

Con la entrada de sus mejores jugadoras, Chile fue superando con más facilidad la defensa leridana y marcó el 0-2 en el 66, cuando Pamela Cabezas aprovechó un rechace para anotar a placer. Araya estuvo cerca de hacer el 0-3 en dos tiros lejanos. pero ambos se encontraron con la intervención de Laura Martí, aunque en el segundo intento su parada terminó con el balón en el larguero. Cuando parecía que no habría tiempo para más, la de Guissona cometió penalti sobre Pamela y Aedo lo convirtió para anotar el 0-3 final.