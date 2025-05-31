España golea en Bélgica y se jugará la primera plaza en casa ante Inglaterra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La selección española femenina superó ayer con una contundente goleada a Bélgica a domicilio (1-5) en la penúltima jornada del grupo A3 de la Nations League y sumó tres puntos vitales que le permitirán jugarse la primera plaza, que da acceso a la Final Four, en la última jornada ante Inglaterra con ventaja. La selección inglesa tampoco falló ayer ante Portugal (6-0) y llega al partido definitivo, que se jugará el martes en Cornellà-El Prat, dos puntos por detrás de las españolas, a quienes les valdrá un empate para ser primeras.

El combinado estatal se fue 0-1 al descanso gracias a un gol de Esther, que repitió en el minuto 64 para anotar el 0-2 que dio paso a la goleada. Athenea amplió el margen hasta el 0-4 con un doblete rápido, antes de que Redondo estableciera el 0-5 y Bélgica marcara el gol del honor en el minuto 88 (1-5).