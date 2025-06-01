El Alpicat y el Tàrrega se jugarán el ascenso

Publicado por Francesc Gasull REDACCIÓN Creado: Actualizado:

En un partido vibrante, con más de 600 espectadores en el Municipal de Alcarràs, el Alpicat se clasificó para disputar la última eliminatoria del play off de ascenso a Primera Catalana al anotarse la tanda de penaltis (2-4) tras el empate con el que concluyó el tiempo de juego efectivo (3-3).

El Alpicat se adelantó con el 0-1 al rematar un rechace del guardameta local tras una falta. El Alcarràs empato de penalti en el minuto 30 (1-1). Tras el empate el equipo local pareció perder un poco la concentración y el Alpicat volvió a ponerse por delante con una jugada rápida por la banda seguida de un pase de la muerte que acabó con el 1-2. El Alcarràs superó su mal momento y volvió a equilibrar el encuentro en el minuto 70 (2-2). A falta de tres minutos llegó el 3-2 que parecía sentenciar el choque pero el Alpicat marcó el 3-3 en el 94. La prórroga y la primera tanda de penaltis también acabaron en empate hasta que finalmente en la muerte súbita, el Alpicat marcó su lanzamiento y el Alcarràs no.

En la otra eliminatoria, el Tàrrega también superó al Balàfia en los lanzamientos desde los once metros. Durante el encuentro, la policía local y los Mossos d’Esquadra actuaron después de que algunos aficionados visitantes lanzaran petardos al campo. También algunos seguidores locales encendieron bengalas sin que se registrara ningún incidente. Los azulgranas dominaron la primera mitad, tuvieron más ocasiones y reclamaron un penalti no señalado. El Balàfia, a la contra, supo adelantarse en el minuto 30 al aprovechar un error defensivo del Tàrrega. El equipo local empató en el 44 (1-1), pero en el 66 el Balàfia se adelantó otra vez (1-2). En el 89, el Tàrrega logró el 2-2. En la prórroga no se movió el marcador. Finalmente, los azulgranas se impusieron en los penaltis.