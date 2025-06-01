El líder Piastri firma la ‘pole’ en Montmeló

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Oscar Piastri (McLaren) firmó ayer la pole para la carrera del Gran Premio de España, novena prueba del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que no superó la Q1, salen décimo y decimoctavo, respectivamente. Con un crono de 1:11.546 en su último intento en el trazado barcelonés, el líder del Mundial se aseguró su cuarta pole del año, que le permitirá salir primero junto a su compañero de equipo, el británico Lando Norris, que se quedó a dos décimas.

Mientras, el actual campeón, Max Verstappen (Red Bull), encabezará la segunda línea de la parrilla en Montmeló, en la que le acompañará el británico George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) fue quinto, superando a Kimi Antonelli (Mercedes) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).