El Verdú Cercavins se lleva el trofeo en el último penalti

El Verdú Cercavins se proclamó vencedor del Torneo Memorial Pepito Esteve al derrotar al Pinyana en la tanda de penaltis (6-5), después de que el tiempo de juego y la prórroga acabasen en empate (1-1).

El encuentro se disputó en el Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera, con más de 400 espectadores en las gradas y con mayoría de aficionados del Pinyana, que también desplazó a su escuela de fútbol para presenciar la final.

El Pinyana empezó mejor y se adelantó con un gol de Martín al rematar a la red un centro aéreo. El Verdú, al que le costó más entrar en juego, trató de reordenarse tras el gol en contra pero poco a poco fue acercándose a la portería rival. En el minuto 15, llegó el empate (1-1), obra de Selva, que equilibró el marcador. El Pinyana retomó su mayor dominio del balón y antes del descanso tuvo dos buenas ocasiones en sendos mano a mano con el portero, que no supo resolver con acierto. Ya en la segunda parte, el partido bajó de intensidad y el juego se mantuvo igualado, aunque el Pinyana siempre tuvo mayor protagonismo y llevó la iniciativa. Pese a ello ninguno de ambos conjuntos tuvo ocasiones claras para marcar. En la recta final del partido el Pinyana pudo sentenciar en un barullo delante de la portería del Verdú con un remate que pareció entrar en la portería. pero que el árbitro no pudo apreciar. Los noventa minutos acabaron con el resultado de 1-1 y la prórroga tampoco sirvió para dilucidar el ganador del torneo.

En los penaltis, los dos equipos marcaron sus respectivos lanzamientos, excepto el Pinyana, que erró el último.