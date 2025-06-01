El Vila-sana cae del podio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars cerrará la OK Liga en la cuarta posición después de perder ayer frente al Palau (4-6), cediendo el average particular y encajando su segunda derrota consecutiva. El equipo del Pla repetirá el puesto del año pasado tras caer contra el campeón de Europa, que fue capaz de levantar el 3-2 en 4 minutos.

El duelo entre los dos mejores equipos de Catalunya comenzó con tres ocasiones seguidas de Agudo y el 0-1 de Florenza, que la próxima campaña jugará en el Vila-sana. Salvanyà, que también estará en el nuevo proyecto del club leridano, estuvo cerca de marcar el segundo tanto, pero se topó con Salvat. Rodero no tuvo más remedio que detener el partido. A la salida del tiempo muerto, Gime Gómez cazó una bola suelta, salió al contragolpe y resolvió a la perfección frente a Vicente (1-1). Las locales pasaron a dominar, con ocasiones de Maria y Victòria Porta, pero el árbitro señaló un penalti dudoso en el área leridana. Colomer no perdonó e hizo subir el 1-2. Luchi Agudo lo volvió a probar desde lejos, pero el empate llegó tras un lanzamiento muy lejano de Antón que tocó Gómez dentro del área, despistando a Vicente (2-2). El partido era de alta tensión, con constantes ocasiones. Victòria Porta tuvo otra para adelantar al Vila-sana y el Palau dos más, la última de una Florenza muy activa.

La segunda mitad fue todavía más entretenida. Fontdeglòria lo probó y Maria Porta también tuvo su oportunidad con un tiro desde la frontal. Florenza lanzó al palo y Antón falló una ocasión clarísima de adelantar a las locales. El 3-2 del Vila-sana llegó después de una extraordinaria jugada que inició Maria Porta detrás de su portería. Lanzó la bola a Gime Gómez y esta vio la llegada de Victòria Porta, que sorteó a Vicente. El campeón del mundo parecía dispuesto a hacerse con la tercera plaza en la OK Liga, pero todo cambió en unos minutos. Tras dos tiempos muertos consecutivos, uno por equipo, Busquets marcó el 3-3, aprovechando un pase desde la banda. Salvat tuvo que intervenir antes de que el Palau le diera la vuelta al marcador. Busquets se atrevió desde media pista y la bola dio en Maria Porta, desviándola ante Salvat (3-4). Las leridanas se vieron abajo en un visto y no visto. Además, el árbitro señaló una falta directa después de que Salvat saliera a despejar una bola para evitar un contragolpe. Salvanyà no perdonó y marcó el 3-5.

Entre los gritos de ánimo de la fiel afición y el enfado de Rodero con el árbitro, las visitantes estuvieron a punto de marcar el sexto, después de una ocasión de Colomer precedida de un clarísimo penalti a Victòria Porta. La leridana dio esperanzas a su equipo con el cuarto desde lejos (4-5). Victòria Porta, que suma 29 tantos, estuvo cerca de marcar el empate desde el centro de la pista, pero su lanzamiento se encontró con el hierro de la portería defendida por Vicente. Las faltas también jugaron en contra del Vila-sana que cometió la décima en la recta final. Florenza se encargó de lanzar la directa y dejar sentenciado el duelo, con el 4-6 y su segundo gol, una excelente carta de presentación ante su futura afición. A pesar del duro golpe que significó el sexto tanto en contra, el Vila-sana continuó peleando y Luchi Agudo se encontró de nuevo con Vicente. Florenza tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja para el Palau con el partido muriendo, mientras que Dai Silva volvió a encontrarse con la portera visitante en los últimos segundos. El Vila-sana, extenuado por el esfuerzo y el sofocante calor del Municipal, cerró la temporada como local, antes de visitar al Manlleu y afrontar la Copa de la Reina.

“Hemos cometido demasiados errores”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, señaló que “no hemos comenzado bien, hemos cometido demasiados errores. El Palau ha estado muy acertado, especialmente en la bola parada. A todo esto le tenemos que añadir un arbitraje que nos ha perjudicado. No nos ha hecho perder, pero no ha estado nada bien”, añadió el entrenador leridano.