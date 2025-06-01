Esteve Mata pasa a cuartos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jugador de Centelles Esteve Mata se impuso ayer en las rondas clasificatorias del cuadro 71/2 al actual campeón de Europa, el holandés Raymund Swertz, como ya hizo el viernes en los cuartos de final del cuadro 47/2, consiguiendo al final la plata. También el resto de favoritos como Patrick Niessen, Willy Gerimont, Arnim Kahofer o Xavier Gretillat, marcaron diferencias. Al cierre de esta edición los otros dos jugadores españoles, Joan Espinasa y Raúl Cuenca, presentaban también buenos resultados para conseguir llegar hoy a las 9.30 a los cuartos de final. A las 14.30 tendrán lugar las semifinales y a las 17.30 la final.

Durante una semana los 16 cabezas de serie de Europa de cada modalidad de juego corto –banda, cuadro 47/2 y cuadro 71/2– se han enfrentado en la capital de la Segarra, que ha acogido por segundo año consecutivo los tres Europeos. El presidente del Club de Billar Casal de Cervera, Josep Planes, mostró su satisfacción porque han pasado por el campeonato más de un millar de aficionados procedentes de toda Europa. Planes añadió que el billar en Cervera, con más de medio siglo de trayectoria, es uno de los atractivos que tiene la ciudad para los visitantes. En total, la capital de la Segarra ha organizado 11 Europeos, y es la ciudad española con mayor número de europeos organizados. La de ayer fue una jornada maratoniana de 12 horas con 32 partidas.

Por la mañana, durante la ceremonia inaugural, los jugadores europeos se hicieron una foto de familia con los árbitros y el resto de personal del Casal.