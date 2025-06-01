HOCKEY
Lleida pasa a semifinales en infantil masculino
La selección leridana infantil masculina jugará hoy las semifinales del Campeonato de Catalunya de selecciones territoriales, que se disputa en Mollerussa.
El combinado leridano, que dirigen Lluís Rodero y Carlos Trilla, venció en su grupo a la selección de Girona por 7-2 y perdieron con Barcelona Sud por 6-7. Hoy, Lleida jugará contra Barcelona Nord por un puesto a la final, a las 10.00. La otra semifinal enfrentará a Barcelona Sud y Tarragona.
En la competición de Fem15, la selección leridana, jugando por el sistema de liguilla, ganó a Tarragona por 6-1 y perdió con Barcelona Nord por 8-4. Hoy jugarán contra Girona y contra Barcelona Sud.