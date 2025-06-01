Lleida pasa a semifinales en infantil masculino

Uno de los partidos disputados ayer en Mollerussa. - JOAN GÓMEZ

La selección leridana infantil masculina jugará hoy las semifinales del Campeonato de Catalunya de selecciones territoriales, que se disputa en Mollerussa.

El combinado leridano, que dirigen Lluís Rodero y Carlos Trilla, venció en su grupo a la selección de Girona por 7-2 y perdieron con Barcelona Sud por 6-7. Hoy, Lleida jugará contra Barcelona Nord por un puesto a la final, a las 10.00. La otra semifinal enfrentará a Barcelona Sud y Tarragona.

En la competición de Fem15, la selección leridana, jugando por el sistema de liguilla, ganó a Tarragona por 6-1 y perdió con Barcelona Nord por 8-4. Hoy jugarán contra Girona y contra Barcelona Sud.