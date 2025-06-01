Una Copa Atlas de lujo: Mercantil y Barça se coronan en las categorías alevín y benjamín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CE Mercantil de Sabadell, en categoría alevín, y el FC Barcelona, en benjamín, se proclamaron campeones de la VIII edición de la Copa Atlas Energía 2024-34º Torneig Benjamí Atlètic Segre, disputada ayer en las instalaciones del campo Ramon Farrús. La fase final del prestigioso torneo de fútbol base congregó a 32 equipos que compitieron en una maratoniana jornada marcada por las altas temperaturas y la gran afluencia de público.

Un año más el Ramon Farrús se convirtió en el epicentro del fútbol formativo con un programa que incluyó 64 partidos distribuidos en tres campos. La organización corrió a cargo del Atlètic Segre, el Atlètic Lleida y la empresa Atlas Energía, consolidando este evento como uno de los torneos de base más destacados a nivel estatal.

En la categoría sub-12, el CE Mercantil se impuso en una reñida final al Jabac de Terrassa por 2-1, conquistando así el trofeo de campeón. El podio lo completó el Elche, que se hizo con la tercera posición tras derrotar al Real Zaragoza en la tanda de penaltis por 4-3.

El camino hacia la final fue especialmente meritorio para el Mercantil, que en semifinales superó por 1-0 al Elche, uno de los favoritos y que previamente había eliminado al FC Barcelona. Por su parte, el Jabac Terrassa accedió a la final tras imponerse al Zaragoza en los penaltis (4-3).

En el torneo sub-10, el FC Barcelona demostró su potencial formativo al proclamarse campeón tras vencer en la final al RCD Espanyol por 2-0, en un clásico del fútbol catalán que no defraudó por su alto nivel técnico. El Real Betis completó el podio al imponerse por un ajustado 1-2 al anfitrión Atlètic Segre en el partido por el tercer puesto. Las semifinales habían dejado un contundente 0-5 del Barça ante el Atlètic Segre, mientras que el Espanyol superó al Betis por 4-1.

La principal novedad de esta edición fue la concentración de toda la fase final en una única jornada, lo que intensificó la emoción de la llamada “Champions del fútbol base”. El torneo reunió a equipos de renombre como el FC Barcelona, Leganés y Nàstic (en ambas categorías), Girona, Espanyol y Betis (solo en benjamines), y Osasuna y Zaragoza (en alevines). El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompañado del concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, visitó el torneo y compartió tiempo con organizadores y participantes. Como nota adicional, Atlas Energía sorteó una PlayStation 5 entre los asistentes.

En categoría benjamín (sub-10), los grupos estuvieron formados por: Grupo 1: FC Barcelona, CE Mercantil, CD Castellón y AE Alcoletge. Grupo 2: CD Leganés, FC Girona, UE Cornellà y Atlètic Lleida. Grupo 3: Real Betis, Atlètic Segre, CF Parets y EF Tortosa Ebre. Grupo 4: RCD Espanyol, UD Levante, Nàstic Tarragona y CE Sabadell.

En alevines (sub-12), la distribución fue: Grupo 1: CD Leganés, FC Cerdanyola, Fundació Reus Deportiu y CD Castellón. Grupo 2: FC Barcelona, Real Zaragoza, Nàstic de Tarragona y EF Orgèl·lia. Grupo 3: Atlètic Segre, CF Elche, CE Manresa y UFC Jabac-Terrassa. Grupo 4: CA Osasuna, CE Mercantil, CF Igualada y Atlètic Lleida.